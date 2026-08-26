Sonipat News: नरेंद्र की हत्या के आरोपी को जेल भेजा

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वेदपाल ने बताया कि 15 अगस्त की दोपहर उनका बेटा नरेंद्र यमुना नदी पर नहाने गया था। काफी देर बाद भी वह घर नहीं लौटा। तलाश करने पर नरेंद्र के मुंह और शरीर पर चोटें मिलें। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र की बलबीर से कहासुनी हुई थी, जिसमें बलबीर ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। थाना मुरथल के सहायक उप निरीक्षक सुमित ने हत्या में संलिप्त बलबीर को गिरफ्तार किया। संवाद

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सोनीपत। यमुना नदी में नहाने गए नरेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बलबीर को गिरफ्तार किया है। अदालत ने ग्यासपुर निवासी बलबीर को जेल भेज दिया। मुरथल पुलिस को 24 अगस्त को रसूललपुर निवासी वेदपाल ने शिकायत दी थी।