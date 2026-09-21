Sonipat News: खाद-बीज की दुकान से रुपये चुराने का आरोपी गिरफ्तार

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सैदपुर निवासी अमित ने छह जुलाई को शिकायत दी थी कि उसने गांव में कौशिक खाद-बीज भंडार के नाम से दुकान कर रखी है। खुशी राम पिछले चार-पांच माह से उसकी दुकान पर काम कर रहा था। अमित के अनुसार, एक जुलाई की शाम करीब छह बजे खुशी राम दुकान में रखे बैग से करीब 50 हजार रुपये निकालकर फरार हो गया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। जांच अधिकारी संजीत ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड के दौरान उससे चोरी की रकम की बरामदगी और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में पूछताछ की जा रही है।