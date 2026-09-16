Sonipat News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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गोहाना। बरोदा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि बरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 13 सितंबर को शिकायत देकर गांव के ही युवक पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच अधिकारी नीता ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।