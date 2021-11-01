Sonipat News: बिजली लाइन से 600 मीटर तार चोरी
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:01 AM IST
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गन्नौर। गांव महमूदपुर माजरा में बिजली लाइन से करीब 600 मीटर तार चोरी होने का मामला सामने आया है। बिजली निगम की शिकायत पर गन्नौर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निगम अधिकारियों के अनुसार एक सितंबर को लाइन की जांच के दौरान एलटी लाइन के तीन तार गायब मिले।
प्रत्येक तार एसीएसआर 50 वर्ग मिलीमीटर का था और उसकी लंबाई करीब 200 मीटर थी। चोरी से निगम को करीब 35 हजार रुपये का नुकसान हुआ। साथ ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। शिकायत के बाद खुबडू झाल पुलिस चौकी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की पहचान और चोरी हुए तार की बरामदगी के प्रयास कर रही है।
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प्रत्येक तार एसीएसआर 50 वर्ग मिलीमीटर का था और उसकी लंबाई करीब 200 मीटर थी। चोरी से निगम को करीब 35 हजार रुपये का नुकसान हुआ। साथ ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। शिकायत के बाद खुबडू झाल पुलिस चौकी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की पहचान और चोरी हुए तार की बरामदगी के प्रयास कर रही है।
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