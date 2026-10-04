Sonipat News: विशेष लोक अदालत में 48 चेक बाउंस मामलों का निपटारा

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विशेष लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों और अपीलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाने का प्रयास किया गया। पक्षकारों ने समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान प्राप्त किया। विज्ञापन

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटारे का सरल और सुलभ माध्यम है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत का अवार्ड अंतिम और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। प्राधिकरण ने आमजन से आगामी लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। विशेष लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों और अपीलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाने का प्रयास किया गया। पक्षकारों ने समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान प्राप्त किया।जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटारे का सरल और सुलभ माध्यम है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत का अवार्ड अंतिम और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। प्राधिकरण ने आमजन से आगामी लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

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सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष जगजीत सिंह के नेतृत्व में शनिवार को सोनीपत समेत गोहाना, गन्नौर और खरखौदा न्यायालय परिसरों में विशेष लोक अदालत लगाई गई। इसमें चेक बाउंस से संबंधित 48 मामलों का निपटारा किया गया। करीब 91 लाख 91 हजार 305 रुपये की विवादित राशि का आपसी समझौते से समाधान हुआ।