फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   48 cheque bounce cases settled in special Lok Adalat

Sonipat News: विशेष लोक अदालत में 48 चेक बाउंस मामलों का निपटारा

Sun, 04 Oct 2026 02:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
48 cheque bounce cases settled in special Lok Adalat
फोटो: सोनीपत न्यायिक परिसर में विशेष लाेक अदालत में मामले की सुनवाई करती जज। स्रोत: प्रा​धिकरण
सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष जगजीत सिंह के नेतृत्व में शनिवार को सोनीपत समेत गोहाना, गन्नौर और खरखौदा न्यायालय परिसरों में विशेष लोक अदालत लगाई गई। इसमें चेक बाउंस से संबंधित 48 मामलों का निपटारा किया गया। करीब 91 लाख 91 हजार 305 रुपये की विवादित राशि का आपसी समझौते से समाधान हुआ।
विज्ञापन

विशेष लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों और अपीलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाने का प्रयास किया गया। पक्षकारों ने समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान प्राप्त किया।
विज्ञापन

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटारे का सरल और सुलभ माध्यम है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत का अवार्ड अंतिम और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। प्राधिकरण ने आमजन से आगामी लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed