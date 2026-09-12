Sonipat News: शिविर में 45 लोगों ने किया रक्तदान

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शिविर की अध्यक्षता अमन मलिक ने की। उन्होंने बताया कि दिनेश मलिक, दीपक मलिक, वीरेंद्र, रवि खासा, साहिल, रीतिक, कुलदीप शर्मा, अंशुल, अनीश, सागर, जगदीप, राकेश, नरेश, विकास, अमित और राहुल ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जयभगवान मलिक, आनंद शर्मा, डॉ. संजय छिक्कारा, डॉ. जगत मलिक और डॉ. सुमित मलिक मौजूद रहे।

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गोहाना। पुराना बस अड्डा पर मां भगवती ट्रेडर्स की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 45 लोगों ने रक्तदान किया। इनेलो नेता भूपेंद्र मलिक ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवाओं से बढ़-चढ़कर रक्तदान करने की अपील की।