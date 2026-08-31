Sonipat News: शिविर में 41 लोगों ने किया रक्तदान

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गोहाना। महमूदपुर रोड स्थित निजी स्कूल में रविवार को संस्थापक रामकिशन सरोहा की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 41 लोगों ने रक्तदान किया। स्कूल के एमडी जसबीर सिंह सरोहा ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। प्राचार्य तेजेंद्र सरोहा ने बताया कि शिविर में अमिता, आदित्य, रोहतास मान, संजय दूहन, जितेंद्र मोर, बिजेंद्र सिवाच, अमित खोखर, डॉ. राजपाल यादव और भरत सिंह समेत अन्य लोगों ने रक्तदान किया।