Sonipat News: पिकअप से 315 पेटी देसी शराब बरामद, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को उप निरीक्षक राहुल टीम के साथ बॉलीवुड ढाबे के पास गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि रामनगर-बढ़मलिक की ओर से पिकअप में अवैध शराब भरकर बीसवां मील चौक के रास्ते सोनीपत लाई जा रही है।नाकाबंदी कर पिकअप को रुकवाकर तलाशी ली गई तो 315 पेटी शराब बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में 48 पाव थे और शराब पर ‘फॉर सेल इन हरियाणा ओनली’ लिखा था। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।