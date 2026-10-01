Sonipat News: पिकअप से 315 पेटी देसी शराब बरामद, आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
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सोनीपत। राई थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में गांव खेवड़ा निवासी मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिकअप से 315 पेटी देसी शराब बरामद की है।
पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को उप निरीक्षक राहुल टीम के साथ बॉलीवुड ढाबे के पास गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि रामनगर-बढ़मलिक की ओर से पिकअप में अवैध शराब भरकर बीसवां मील चौक के रास्ते सोनीपत लाई जा रही है।
नाकाबंदी कर पिकअप को रुकवाकर तलाशी ली गई तो 315 पेटी शराब बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में 48 पाव थे और शराब पर ‘फॉर सेल इन हरियाणा ओनली’ लिखा था। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को उप निरीक्षक राहुल टीम के साथ बॉलीवुड ढाबे के पास गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि रामनगर-बढ़मलिक की ओर से पिकअप में अवैध शराब भरकर बीसवां मील चौक के रास्ते सोनीपत लाई जा रही है।
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नाकाबंदी कर पिकअप को रुकवाकर तलाशी ली गई तो 315 पेटी शराब बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में 48 पाव थे और शराब पर ‘फॉर सेल इन हरियाणा ओनली’ लिखा था। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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