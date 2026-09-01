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Sonipat News: रोड सेफ्टी क्विज में 2.29 लाख विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

Tue, 01 Sep 2026 02:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:13 AM IST
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2.29 lakh students participated in the road safety quiz.
सोनीपत। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को रोड सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता 2026-27 के प्रथम चरण का आयोजन किया गया। जिले के सातों ब्लॉकों में एक साथ हुई प्रतियोगिता में स्कूलों और कॉलेजों के करीब 2.29 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई।
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पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक प्रबंध किए गए। विद्यार्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया। सहायक पुलिस आयुक्त ट्रैफिक नरेश अहलावत ने बताया कि जिले के विभिन्न स्कूलों के 2,28,560 विद्यार्थियों ने क्विज में भाग लिया। इसके अलावा कॉलेजों के करीब 1,200 विद्यार्थी भी शामिल हुए।
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प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने यातायात नियमों, सड़क पर सुरक्षित व्यवहार और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी जानकारी परखी। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की भागीदारी को सड़क सुरक्षा अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है।
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नियमों की जानकारी के साथ जिम्मेदारी का संदेश
ट्रैफिक थाना प्रभारी बलवान सिंह ने कहा कि क्विज का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की जानकारी परखना नहीं है। उन्हें सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। छोटी उम्र से यातायात नियमों की समझ विकसित होने से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बच्चों के जरिये घर-घर पहुंचेगा संदेश
एसीपी नरेश अहलावत ने कहा कि पुलिस का प्रयास विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा का संदेशवाहक बनाने का है। विद्यार्थी स्वयं नियमों का पालन करने के साथ माता-पिता, भाई-बहन और अन्य परिजनों को भी जागरूक कर सकते हैं। इससे स्कूलों से शुरू हुआ जागरूकता अभियान परिवार और समाज तक पहुंचेगा।
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