Sonipat News: 14 कंपनियों ने 58 विद्यार्थियों को दिया रोजगार का अवसर

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- 12वीं के विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेकर कंपनियों ने किया चयन, पढ़ाई पूरी होते ही रोजगार से जुड़ने का मिलेगा मौकाफोटाे 33: सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में लगे रोजगार मेले के दौरान साक्षात्कार देती छात्राएं। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। समग्र शिक्षा के तहत शुक्रवार को मॉडल टाउन स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित मेले में 12वीं कक्षा के 134 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सोनीपत, कुंडली और आसपास के क्षेत्रों से पहुंची 14 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से 58 विद्यार्थियों का चयन किया।मेले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि और प्राथमिकता के आधार पर साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की। जिला परियोजना संयोजक (डीपीसी) कृष्णा खत्री ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की यह पहल युवाओं को कम उम्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सहायक है।सहायक परियोजना संयोजक (एपीसी) अमित भनवाला ने बताया कि रोजगार मेला में 48 वोकेशनल शिक्षकों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। संचालन डॉ. मोनिका दहिया ने किया। इस दौरान एपीसी डॉ. अत्तर सिंह, विद्यालय प्राचार्य संजीव कुमार दहिया, जिला टेक्निकल कोऑर्डिनेटर सागर, रणजीत कुंडू, अनिल सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे।जाखौली स्कूल की आठ छात्राओं का चयनएनएसक्यूएफ रोजगार मेले में गांव जाखौली स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की आठ छात्राएं चयनित हुईं। इनमें पांच छात्राओं का चयन रिलायंस स्मार्ट और तीन का डोमिनोज में चयन हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्या मंजीत कुमारी और रिटेल शिक्षिका रेखा गौतम ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।