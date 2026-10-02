Sonipat News: नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोनीपत के 13 एथलीट दिखाएंगे दम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि सोनीपत के रमन डागर 200 व 400 मीटर, प्रिंस 200 मीटर, मोहित कुमार 4 गुणा 400 मीटर रिले, अमन कुमार 800 व 1500 मीटर में दम दिखाएंगे। अंकित मलिक और अजय 5000 मीटर, रितेश कुमार 3000 मीटर स्टीपलचेज, प्रतीक मान डिस्कस थ्रो, कमल धनखड़ डेकाथलॉन, भारती 5000 व 10000 मीटर और इंदु 20 हजार मीटर रेस वॉक में उतरेंगी।जींद से आदित्य जैवलिन थ्रो, परमदीप मोर 42 किलोमीटर वॉक रेस, तमन्ना 100 और 400 मीटर, सोनिया रिले रेस और पायल 20 हजार मीटर वॉक रेस में हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों का चयन एथलेटिक्स हरियाणा की चयन समिति ने निर्धारित मानकों के आधार पर किया है।भिवानी और चरखी दादरी से छह-छह, हिसार से चार और झज्जर से पांच एथलीट चयनित हुए हैं। फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, पानीपत और महेंद्रगढ़ के खिलाड़ी भी विभिन्न स्पर्धाओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।फतेहाबाद की जैवलिन थ्रोअर ज्योति, पूनम और दीपिका भी टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, पानीपत और महेंद्रगढ़ के खिलाड़ी भी अलग-अलग स्पर्धाओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें हैमर थ्रो, हाई जंप, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, रिले और वॉक रेस जैसी स्पर्धाएं शामिल हैं।एथलेटिक्स हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।