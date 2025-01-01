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फोटो - 20,21संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने वीरवार को दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव-2026 का शुभारंभ किया। यह आयोजन चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महोत्सव में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक और कविता लेखन में प्रतिभा दिखाई। पेंटिंग और लोक वाद्य यंत्र समूह सहित कई प्रतियोगिताएं भी हुईं।अर्पित संगल ने कहा कि खेल और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखती हैं। ऐसे आयोजन प्रतिभा निखारने और संस्कृति को बढ़ाने का माध्यम हैं। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगाने का आह्वान किया।दीपक सहारन ने नशा मुक्त सिरसा थीम पर जागरूकता कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने युवाओं से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति दूसरों को जागरूक करने को कहा। जिला पुलिस नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। अब तक उनकी दो करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है।रचनात्मक गतिविधियों की भागीदारी पर जोरअर्पित संगल ने युवाओं की खेलों और रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखेगी। ऐसे आयोजन युवाओं की प्रतिभा को निखारते हैं। साथ ही, ये समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने का माध्यम भी हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया।नशामुक्त सिरसा थीम के कार्यक्रमों की जानकारी दीदीपक सहारन ने जिले में नशा मुक्त सिरसा थीम पर चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने को कहा। साथ ही, दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि नशे की गिरफ्त में आए लोगों के उपचार के लिए समाज को आगे आना होगा। जिला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक दो करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है।महोत्सव का उद्देश्यराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरसा के प्रधानाचार्य प्रवेश कंबोज ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की सांस्कृतिक प्रतिभा को मंच देना है। यह रचनात्मकता और ऊर्जा को प्रदर्शित करने का अवसर है। इसमें समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत और नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कविता लेखन, पेंटिंग और लोक वाद्य यंत्र समूह भी आयोजित किए जा रहे हैं। लोक वाद्य यंत्र समूह के विजेताओं को राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।