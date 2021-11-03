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पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके दोस्त का बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। 10 सितंबर 2026 को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को दोस्त के बेटे का करीबी बताया।उसने कहा कि दोस्त का बेटा पुलिस हिरासत में है और उसका वीजा समाप्त हो चुका है। ठग ने तुरंत रुपये नहीं देने पर उसे भारत वापस भेजने की धमकी दी। पीड़ित ने उसकी बातों में आकर बताए गए बैंक खाते में दो लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।बाद में पड़ताल करने पर पीड़ित को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद उसने साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई। जांच अधिकारी सुनील ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ठग की तलाश कर रही है। संवाद