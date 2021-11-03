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सिरसा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच साल की बच्ची से अश्लील हरकत के मामले में फैसला सुनाया है। 55 वर्षीय सोमा राम को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा दी गई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।सदर थाना पुलिस ने 27 फरवरी 2023 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। वीरवार को न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने यह फैसला सुनाया। बच्ची की मौसी ने पुलिस को बताया कि 27 फरवरी 2023 को सुबह करीब नौ बजे एक महिला ने सूचना दी।महिला ने बताया कि सोमा राम उसकी छोटी बहन की बेटी को अपने घर ले गया था। सूचना मिलते ही मौसी अपनी ननद और देवर के साथ सोमा राम के घर पहुंची। वहां उन्होंने सोमा राम को चारपाई पर निर्वस्त्र देखा। बच्ची पास में रो रही थी।परिजनों को देखकर सोमा राम मौके से भाग गया। सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसे 12 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया।वीरवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता अमित मेहता ने कोर्ट से कहा कि अभियुक्त पीड़ित को गलत इरादे से घर ले गया था और पीड़िता के सामने नग्न अवस्था में था। अधिवक्ता ने सख्त सजा की मांग की। इसके बाद न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने सोमा राम को पांच साल कैद की सजा सुनाई।