Sirsa News: गत्ता फैक्टरी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव

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फोटो 13संवाद न्यूज एजेंसीरानियां। शहर के बालासर रोड स्थित एक गत्ता फैक्टरी के पास वीरवार सुबह 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना मिलने पर रानियां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान नकोडा गांव के छिंद्रपाल के रूप में हुई है।छिंद्रपाल देर रात से गत्ता फैक्टरी के नजदीक पड़ा था। सुबह आसपास के लोगों ने उसे देखकर पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में युवक के नशे की हालत में होने की बात सामने आई। उसकी मौत नशे की अधिक मात्रा या किसी अन्य कारण से हुई। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।जांच अधिकारी रामकुमार ने बताया कि छिंद्रपाल के भाई के बयान दर्ज किए गए हैं। भाई के अनुसार, छिंद्रपाल एक वर्ष से नशा करता था और कई दिनों से गत्ता फैक्टरी में मजदूरी कर रहा था। पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है।चिकित्सकों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चलेगा।नशे की समस्या और ग्रामीणों की मांगक्षेत्र में नशे की समस्या को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने नशे पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस से लगातार कार्रवाई और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। रानियां थाना में स्टाफ की कमी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। क्षेत्र वासियों ने रानीपुर थाना में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा नशे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। जांच अधिकारी रामकुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।