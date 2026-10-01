Sirsa News: 13 वर्षीय नाबालिग से युवक ने दोस्त के घर में किया दुष्कर्म

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संवाद न्यूज एजेंसीडबवाली। क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग से 24 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। इस घटना में युवक का दोस्त भी शामिल था। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि 25 सितंबर को पड़ोस में रहने वाला एक युवक व उसका दोस्त उसे जबरन एक मकान में ले गए। यहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने उससे दुष्कर्म किया। बाद में उसने परिजनों को आपबीती बता दी।इसके बाद परिजन महिला थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी का कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले जाते दिखाई दे रहे हैं।दोनों आरोपी दोस्त हैं और एक ही दुकान में काम करते हैं। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। मुख्य आरोपी के दोस्त के मकान में दुष्कर्म की उक्त घटना हुई है। घटना के समय दोस्त की पत्नी जागरण में गई हुई थी।