धोखेबाज निकली भूमिका: 65 लाख खर्च कर पत्नी को भेजा कनाडा, फिर खुला पहली शादी का राज; पति को दिया था ये भरोसा

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जांच अधिकारी कुलदीप सिंह के अनुसार विनय ने बताया कि 2021 में वह सिरसा में आईलेट्स की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव ख्योवाली की भूमिका से हुई। दोनों विदेश जाना चाहते थे। भूमिका ने विनय के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विज्ञापन



दोनों परिवारों की सहमति से 19 अगस्त 2021 को शादी हुई। शादी का पूरा खर्च विनय के माता-पिता ने उठाया। दिसंबर 2021 में भूमिका ने आईलेट्स टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद उसके पिता वीरेंद्र और मां रीना ने विनय के परिवार को भरोसा दिलाया कि पहले भूमिका को कनाडा भेज देते हैं। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह के अनुसार विनय ने बताया कि 2021 में वह सिरसा में आईलेट्स की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव ख्योवाली की भूमिका से हुई। दोनों विदेश जाना चाहते थे। भूमिका ने विनय के सामने शादी का प्रस्ताव रखा।दोनों परिवारों की सहमति से 19 अगस्त 2021 को शादी हुई। शादी का पूरा खर्च विनय के माता-पिता ने उठाया। दिसंबर 2021 में भूमिका ने आईलेट्स टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद उसके पिता वीरेंद्र और मां रीना ने विनय के परिवार को भरोसा दिलाया कि पहले भूमिका को कनाडा भेज देते हैं। विज्ञापन विज्ञापन पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने और विदेश में बसाने का झांसा देकर 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। शहर थाना पुलिस ने चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी विनय की शिकायत पर उसकी पत्नी, ससुर, सास सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

फिर विनय को वह स्पाउस वीजा पर कनाडा बुला लेगी। इस पर विनय के परिवार ने भूमिका की पढ़ाई, विदेश जाने की तैयारी और अन्य खर्च उठाए।

25 दिसंबर 2023 को कनाडा चली गई थी भूमिका

विनय का आरोप है कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच 15 लाख रुपये नकद देने के अलावा अन्य खर्च मिलाकर कुल करीब 65 लाख रुपये खर्च कर दिए। भूमिका 25 दिसंबर 2023 को कनाडा चली गई। आरोप है कि इसके बाद उसने विनय को अपने साथ नहीं बुलाया।

हिसार के युवक से पहले शादी का आरोप

विनय का आरोप है कि जनवरी 2026 में उसे पता चला कि भूमिका ने उससे शादी से पहले आठ अगस्त 2020 को हिसार निवासी मोहित मदान से शादी की थी। आरोप है कि पहली शादी में तलाक हुए बिना ही भूमिका ने विनय से दूसरी शादी की और पहली शादी की जानकारी छिपाई।



