Sirsa News: चालक को आई झपकी, श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक में घुसी, पांच घायल

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हादसे में कार चालक समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए डबवाली के उपमंडल नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचाराधीन रामपुरा फूल निवासी सतीश कुमार ने बताया कि वे सभी शुक्रवार को ब्रेजा कार से राजस्थान स्थित सालासर धाम और खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे। शनिवार को दर्शन के बाद वे पंजाब लौट रहे थे।सतीश कुमार के अनुसार संगरिया से गांव चौटाला की ओर जाते समय अचानक कार अनियंत्रित हो गई। कार सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी।हादसे में रामपुरा फूल निवासी सतीश कुमार, बठिंडा निवासी अशोक कुमार, सुखवीर, रोमा रानी पत्नी अशोक कुमार और कार चालक घायल हुए हैं। चौटाला चौकी प्रभारी सतपाल ने बताया कि सालासर व खाटू श्याम धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार का हादसा चालक को नींद की झपकी आने के कारण हुआ। इस मामले में किसी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। इसलिए पुलिस की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।