Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   water problem in nuhiyanwali from 3 days

Sirsa News: नुहियांवाली में तीन दिन से पेयजल संकट, जलघर की मोटर खराब होने से पेयजल आपूर्ति ठप

Wed, 11 Nov 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 11 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
water problem in nuhiyanwali from 3 days
-- पूरे गांव में नहीं पहुंच रहा पानी, घरेलू कामकाज भी प्रभावित
विज्ञापन

-- पानी के लिए इधर-उधर भटक रहे ग्रामीण, विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी
ओढ़ां। गांव नुहियांवाली में पिछले तीन दिनों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। जलघर के बोरवेल की मोटर खराब होने के कारण पूरे गांव में पानी की आपूर्ति ठप है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी और घरेलू कार्यों में भारी परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरे साधनों से पानी का प्रबंध करना पड़ रहा है। जिन परिवारों के पास पानी का पर्याप्त भंडारण नहीं है, उनकी समस्या और बढ़ गई है। जगदीश कुमार, सुगना राम, बलवीर, रामस्वरूप, रामकुमार और लालचंद जैसे ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताई।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि नहरी बंदी के बाद टैंकों में पानी कम होने से बोरवेल से आपूर्ति की जा रही थी लेकिन तीन दिन पहले बोरवेल की मोटर खराब हो गई, जिससे पूरे गांव में पानी की किल्लत उत्पन्न हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को समस्या की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए। पेयजल आपूर्ति का लंबे समय तक बाधित रहना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों से खराब मोटर को प्राथमिकता पर ठीक कराने या नई मोटर लगाने की मांग की है, ताकि गांव में जल्द से जल्द नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल हो सके।
ग्रामीणों की परेशानी
पानी की आपूर्ति बंद होने से ग्रामीणों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है। पीने के पानी के साथ-साथ रसोई और अन्य घरेलू कार्यों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीण पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

कोट्स
मोटर खराब होने के चलते समस्या आई है। टैंकों में पानी कम होने से बोरवेल साथ में चलाया जा रहा है ताकि पूरे गांव में पर्याप्त आपूर्ति दी जा सके। गांव की आपूर्ति ज्यादा है। मोटर ठीक करवा दी गई है। जल्द आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।
-कुलदीप सिंह, जेई, जन स्वास्थ्य विभाग।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed