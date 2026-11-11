Sirsa News: ऑटो मार्केट रोड से अग्रसेन पार्क तक 20 लाख से सुधरेगी सड़क, जल्द शुरू होगा काम

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- प्रतिदिन 10 हजार से अधिक वाहनों का रहता है आवागमन, फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता है व्यस्त मार्गसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। शहर के व्यस्त ऑटो मार्केट रोड से अग्रसेन पार्क तक की सड़क जल्द ही दुरुस्त होगी। इस क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत पर करीब 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद ने इसके लिए टेंडर लगा दिया है।टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है।नगर परिषद ने बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान इसे तोड़ा था। पाइप लाइन का काम पूरा होने के दो माह बाद भी सड़क की हालत नहीं सुधरी। जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी हुई सड़क दुर्घटना का कारण बन रही है।खासकर दोपहिया वाहन चालकों को अधिक खतरा रहता है। चारपहिया और भारी वाहनों को भी इस मार्ग से गुजरने में दिक्कत होती है। यह मार्ग ऑटो मार्केट और शहर के अन्य हिस्सों को जोड़ता है।फ्लाईओवर के साथ-साथ गुजरने वाली इस सड़क पर प्रतिदिन 10 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं।सड़क की खराब हालत का कारणनगर परिषद ने बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई थी। इस दौरान ऑटो मार्केट रोड से अग्रसेन पार्क तक की सड़क को तोड़ा गया था। पाइपलाइन का काम पूरा होने के दो माह बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह उखड़ गई है। यह स्थिति वाहन चालकों के लिए बड़ी समस्या बन गई है।वाहन चालकों को परेशानीक्षतिग्रस्त सड़क के कारण वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों को गड्ढों से निकलते समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। चारपहिया और भारी वाहनों को भी इस मार्ग से गुजरने में परेशानी होती है। प्रतिदिन 10 हजार से अधिक वाहनों का आवागमन इस मार्ग पर रहता है। सड़क की खराब हालत के कारण वाहनों को धीमी गति से चलना पड़ता है। व्यस्त समय में गड्ढों के कारण यातायात भी प्रभावित होता है।मरम्मत कार्य और भविष्य की योजनानगर परिषद के जेई दीपक कायत ने मरम्मत कार्य की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। सड़क की मरम्मत होने से हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मार्ग की मरम्मत की मांग कर रहे थे। यह कार्य शहर के व्यस्त मार्गों में सुधार लाएगा।