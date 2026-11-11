Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 11 Nov 2026 11:11 PM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : सिरसा लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
रानियां : रानियां के उपमंडल कार्यालय में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
योग शिविर
नेहरू पार्क : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
छठ पूजा : छठ पूजा के लिए मेजर नहर पर सफाई अभियान सुबह आठ बजे।
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लघु सचिवालय : सिरसा लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
रानियां : रानियां के उपमंडल कार्यालय में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
योग शिविर
नेहरू पार्क : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
छठ पूजा : छठ पूजा के लिए मेजर नहर पर सफाई अभियान सुबह आठ बजे।