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Sirsa News: सिटी में आज

Wed, 11 Nov 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 11 Nov 2026 11:11 PM IST
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city men aaj
समाधान शिविर
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लघु सचिवालय : सिरसा लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
रानियां : रानियां के उपमंडल कार्यालय में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
योग शिविर
नेहरू पार्क : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
छठ पूजा : छठ पूजा के लिए मेजर नहर पर सफाई अभियान सुबह आठ बजे।
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