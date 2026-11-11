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Sirsa News: निर्माणाधीन मकान से बिजली के नए तार चोरी

Wed, 11 Nov 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 11 Nov 2026 11:10 PM IST
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electric wire stolen from house
वार्ड नंबर 14 स्थित मकान में हुई चोरी, प्राथमिकी दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
डबवाली। शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने अब निर्माणाधीन मकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 14 में एक निर्माणाधीन मकान से बिजली के नए तार चोरी हो गए।
यह घटना संतोषी माता मंदिर वाली गली, गंगा कोठी के नजदीक हुई। वाल्मीकि चौक रेलवे डिकी रोड निवासी अशोक सेठी अपना नया मकान बनवा रहे हैं। उनके मकान में डाउन सीलिंग का काम चल रहा था।
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11 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे अशोक सेठी अपने मकान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गेट और ताला टूटा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि हाल ही में डाले गए बिजली के नए तार गायब थे। अज्ञात चोर 10 नवंबर की रात को तार निकालकर ले गए थे।
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घटना के बाद अशोक सेठी ने शहर थाना डबवाली में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। जांच अधिकारी रामसरूप ने इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच शुरू कर दी गई है।
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