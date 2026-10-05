फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Waiting for DAP, farmers blocked Dabwali Road

Sirsa News: टोकन मिलने के बाद भी डीएपी नहीं मिला, किसानों ने डबवाली रोड की जाम

Mon, 05 Oct 2026 10:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 05 Oct 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
Waiting for DAP, farmers blocked Dabwali Road
डबवाली रोड पर जाम लगाकर नारेबाजी करते किसान। 
सिरसा। अनाज मंडी में सोमवार को डीएपी लेने पहुंचे किसानों को मशीन में डाटा अपडेट नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद किसानों ने डबवाली रोड स्थित अरोड़ वंश चौक के पास जाम लगा दिया। 20 मिनट जाम रहने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी।
विज्ञापन

सूचना के बाद जेजे कॉलोनी चौकी प्रभारी गुरप्रीत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद किसानों को समझाया और जाम खुलवाया। किसानों ने बताया कि वे सुबह से डीएपी लेने के लिए लाइन में लगे थे। विभाग ने उनके टोकन भी काटे थे।
विज्ञापन

इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं दी गई और अगले दिन आने के लिए कहा गया। किसानों ने कहा कि खाद के लिए बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों ने जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान रोडवेज बस चालक की किसानों से बहस हुई। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। जाम के कारण चतरगढ़पट्टी फाटक पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीओ डाॅ. अमित कुमार ने बताया कि 2300 एमटी डीएपी का स्टॉक आया है। स्टॉक को मशीनों में अपडेट करने के बाद आवंटन किया जाता है। किसान स्टॉक आने के बाद पहुंच गए और उनके टोकन काट दिए गए थे। बाद में मशीन में डाटा अपडेट करने में दिक्कत आई। उन्होंने कहा कि किसानों को अगले दिन टोकन के अनुसार पहले डीएपी दी जाएगी। डीएपी की कोई किल्लत नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed