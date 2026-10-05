Sirsa News: गोबर के ढेरों ने छीनी इंद्रा नगर की रौनक, दुर्गंध और सीवरेज की समस्या से लोग परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गली निवासी सुमित्रा देवी ने एसडीएम डबवाली और डीएमसी सिरसा को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार गली में कुछ लोगों ने पशु पाल रखे हैं और उनका गोबर खुले में गली में डाल दिया जाता है। इससे गोबर के ढेर लग गए हैं।आरोप है कि गंदगी के कारण सीवरेज व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आए दिन सीवरेज बंद होने की समस्या सामने आती है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पशुपालकों से गली में गोबर नहीं डालने और सफाई बनाए रखने का आग्रह किया लेकिन समस्या दूर नहीं हुई।आरोप है कि समझाने के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। सुमित्रा देवी ने प्रशासन से गोबर और गंदगी हटवाने की मांग की है। साथ ही सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करवाने और रिहायशी क्षेत्र में खुले में गोबर डालने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।