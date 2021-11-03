Sirsa News: चोरी की पांच वारदात के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

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35संवाद न्यूज एजेंसीरानियां। शहर में पिछले दिनों हुई चोरी की पांच वारदात से दुकानदारों में रोष और चिंता है। इन घटनाओं के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी। मंगलवार को रानियां के दुकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल ऐलनाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र से मिला। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के समक्ष व्यापारियों की सुरक्षा के मुद्दे उठाए।प्रतिनिधिमंडल ने चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि लगातार चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। वे अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।उन्होंने पुलिस से सभी चोरी की घटनाओं की गहन जांच करने को कहा। आरोपियों का जल्द पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। डीएसपी सुभाष चंद्र ने दुकानदारों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने मामले में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया।पुलिस गश्त बढ़ाने की मांगसोनू ग्रोवर सहित अन्य दुकानदारों ने बाजारों में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने दुकानों और बाजार क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था की भी मांग की। दुकानदारों का मानना था कि नियमित गश्त और त्वरित कार्रवाई से चोरी पर अंकुश लगेगा। इससे व्यापारियों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।