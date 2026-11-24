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अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पौधों के संरक्षण का किया आह्वानफोटो24संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। सिरसा वन मंडल में मंगलवार को नवनिर्मित वन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. केसी मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में इसका शुभारंभ किया। उन्होंने शिलापट का अनावरण कर कार्यालय की शुरुआत की।इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में आईएफएस सुरक्षा-2 गुरुग्राम सुभाष यादव और वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हिसार आर. आनंद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।वन मंडल अधिकारी पुष्कर कुमार और सतीश कुमार सहित कई अन्य अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। डॉ. मीणा ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि यह केवल वन विभाग की नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। पौधरोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों और मौजूदा पेड़ों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है।जनभागीदारी का किया आह्वानडॉ. मीणा ने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही बेहतर और स्थायी परिणाम मिल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए आगे आना चाहिए। सिरसा वन मंडल अधिकारी सतीश कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।