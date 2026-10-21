Sirsa News: त्योहारी सीजन में मिलावट पर लगाम लगाने के लिए चोपटा में मिठाई की चार दुकानों से आठ लिए सैंपल

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अधिकारियों के अनुसार, एक सितंबर से लगातार मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। मिठाइयां ही नहीं, अन्य प्रकार के सभी फूड प्रोडक्ट्स की जांच की जा रही है।इसी जांच के तहत पूर्व में 33 सैंपल लिए गए थे। इनमें से चार सैंपल सबस्टैंडर्ड पाए गए है। एक अखरोट और तीन पनीर के सैंपल सबस्टैंडर्ड मिले थे। छठ पूजा तक लगातार सैंपलिंग का अभियान जारी रहेगा और हर स्तर के खाद्य पदार्थ की जांच होंगे। त्योहारी पर महज मिठाइयों की गुणवत्ता ही नहीं, दूसरे खाद्य पदार्थों की मिलावटखोरी रोकी जाएगी। जिससे आमजन को ज्यादा खतरा होता है और पहचान करना संभव नहीं होता है।जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने एबीसी, खाटू श्याम मिष्ठान भंडा, श्री श्याम स्वीटस, रामदेवी रसगुल्ला भंडार पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान रसगुल्ला, मिल्क केक, खोया, मोतीचूर लड्डू, गुलाबजामुन, बालूशाही आदि के आठ सैंपल लिए गए। इन सभी सैंपलों को चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 15 दिनों के अंदर के अंदर इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।दुकानदार के लिए ये हैं हिदायतें-- साफ-सफाई होना बेहद जरूरी है।-हलवाई सुनिश्चित करें कि वह हर मिठाई की ट्रे के ऊपर देसी घी, तेल या वनस्पति में बनाई गई है।-मिठाई कब बनाई गई थी और कितने समय तक खाने योग्य है। यह लिखना भी अनिवार्य है।- फूड कलर का प्रयोग ज्यादा न हो।इन चीजों का उपभोक्ता ध्यान रखेंअधिकारियों के अनुसार, ग्राहक मिठाई की खरीदारी करते हुए ध्यान रखे कि दुकान पर साफ-सफाई हो। मिठाई ज्यादा रंगदार न बनाई गई हो। इसके साथ ही मिठाई के अलावा पैकिंग फूड की एक्सपायरी जरूर देखे, उसी आधार पर उसे खरीदे। गुणवत्ता को ध्यान में रखकर खरीदारी करें। इतना ही नहीं, यदि कहीं किसी दुकानदार की गतिविधि सही न लगे तो तुरंत एफएसओसिरसाजीमेल.कॉम पर जानकारी दे।::::: छठ पूजा तक लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा। मिलावटखोरी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। आमजन को भी जागरूक होना होगा और विभाग को अवगत करवाना होगा। बुधवार को चोपटा क्षेत्र में आठ सैंपल लिए गए है और जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा जाएगा।डॉ सुनील बिश्नोई, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरसा