फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Former domestic help taken into custody from Pune; two other suspects also apprehended from Faridabad and the Nepal border.

Sirsa News: चना और मसूर के प्रमाणित बीज पर किसानों को मिलेगा 100% तक अनुदान

Wed, 21 Oct 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 21 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Former domestic help taken into custody from Pune; two other suspects also apprehended from Faridabad and the Nepal border.
सिरसा। रबी सीजन 2026-27 में दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने चना और मसूर के प्रमाणित बीज पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को किस्म की आयु के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इसके अलावा जिले में 125 एकड़ क्षेत्र में प्रदर्शन प्लॉट लगाकर किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट ने बताया कि पांच वर्ष से कम पुरानी किस्मों के चना बीज पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर बीज पर 100 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। पांच वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों के चना बीज पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 4,000 रुपये और मसूर बीज पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 9,000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिलेगा।
विज्ञापन

योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर 20 नवंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पात्रता और बीज की प्रामाणिकता का सत्यापन ओटीपी से होगा। निर्धारित अंशदान जमा करवाने के बाद किसान हरियाणा बीज विकास निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बिक्री केंद्रों से प्रमाणित बीज प्राप्त कर सकेंगे। एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ में बुवाई के लिए बीज ले सकता है। वितरण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या चेहरे की पहचान से होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. फोगाट ने बताया कि मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज के तहत चने के 100 एकड़ में प्रदर्शन प्लॉट लगेंगे। इनमें सामान्य श्रेणी के लिए 80 और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 20 एकड़ निर्धारित हैं। मसूर के 25 एकड़ में प्रदर्शन होंगे। इनमें सामान्य श्रेणी के लिए 20 और अनुसूचित जाति के लिए पांच एकड़ शामिल हैं।




उन्नत किस्मों को मिलेगी प्राथमिकता
प्रदर्शन प्लॉट में अधिक उपज देने वाली, स्थानीय जलवायु के अनुकूल और कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत करवाएगा। डॉ. फोगाट ने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित खंड कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed