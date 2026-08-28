Sirsa News: दो माह से सोलर कंट्रोलर खराब, खेत में सूख रहीं धान की फसलें

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सिंचाई प्रभावित होने से धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने ड्यूक कंपनी का सोलर प्लांट सरकारी योजना के तहत लगवाया था। कंपनी ने सिस्टम पर पांच साल की गारंटी दी है। यह अवधि अभी जारी है।किसान के अनुसार 10 मई को कंट्रोलर अचानक खराब हो गया था। सूचना मिलने पर कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कंट्रोलर को मरम्मत के लिए अपने साथ ले लिया। जल्द ठीक कर वापस लगाने का आश्वासन दिया गया था।करीब दो माह बीतने के बाद भी कंट्रोलर नहीं लौटा। किसान ने कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कई बार शिकायत दर्ज करवाई। संबंधित कर्मचारियों से भी संपर्क किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शुरुआत में जल्द कार्रवाई का भरोसा मिलता रहा। अब कर्मचारियों के फोन तक नहीं उठ रहे हैं।किसान ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कंपनी को कंट्रोलर जल्द वापस कर ट्यूबवेल की व्यवस्था बहाल करने के निर्देश देने की अपील की। किसान का कहना है कि देरी हुई तो उसकी मेहनत के साथ फसल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।