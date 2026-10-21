Sirsa News: योग प्रशिक्षण से निखारी जाएगी शिक्षकों की दक्षता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

डाइट प्रवक्ता डॉ. विनोद भट्टू ने बताया कि जिला योग प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वयक चंद्र प्रकाश शर्मा और डाइट डिंग के आईएफआईसी विंग प्रभारी नरेश नरूला की देखरेख में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को योग के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाना तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक करना है।जिला योग प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वयक चंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और सकारात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक समाज और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत होते हैं। यदि शिक्षक स्वयं योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, तो विद्यार्थी भी इससे प्रेरित होंगे। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में पूरी रुचि और उत्साह के साथ भाग लेने तथा योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया।प्रशिक्षण के पहले दिन योग प्रशिक्षक जयप्रकाश ने योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करवाया, जबकि योग प्रशिक्षक भगवाना राम ने बौद्धिक सत्र का संचालन किया। मास्टर ट्रेनर देशराज, मुख्तियार सिंह और श्याम सुंदर ने भी प्रशिक्षण में योगदान दिया। आयुष विभाग की ओर से साहिल और निशा तथा डाइट विषय विशेषज्ञ राकेश मोहन ने भी सहयोग किया।डाइट डिंग के आईएफआईसी विंग प्रभारी नरेश नरूला ने विश्वास जताया कि यह प्रशिक्षण जिले के विद्यालयों में योग के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के साथ विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।::::::::::::::-21 अक्तूबर से 4 नबंबर तक चलने वाले इस योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों में योग के प्रति रुचि विकसित करने, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।-सुभाष फुटेला, जिला शिक्षा अधिकारी