Sirsa News: जोवनप्रीत और हरि सुथार को मिस्टर फ्रेशर का खिताब

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बीबीए वर्ग में जोवनप्रीत और अर्शप्रीत मिस्टर व मिस फ्रेशर बने। स्टीवन व सरबजीत को मिस्टर व मिस पर्सनैलिटी, चिराग व झलक को मिस्टर व मिस अटायर तथा गुरसेवक व दृष्टि को मिस्टर व मिस ईव चुना गया। एमबीए वर्ग में हरि सुथार व अंजलि मिस्टर व मिस फ्रेशर, परव अरोड़ा व सिमरनजीत कौर मिस्टर व मिस पर्सनैलिटी तथा योधवीर सिंह व कमलजीत मिस्टर व मिस ईव बने।कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत, पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधे भेंट करने, मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि जेसीडी विद्यापीठ के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह (सेवानिवृत्त) ने विद्यार्थियों को अनुशासन, निरंतर सीखने और ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया।प्राचार्य प्रो. रोशन लाल ने स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। महानिदेशक प्रो. जय प्रकाश, रजिस्ट्रार डॉ. सुधांशु गुप्ता भी उपस्थित रहे।मॉडलिंग प्रतियोगिता में निर्णायक डॉ. कंवलजीत कौर और डॉ. अनीता कंबोज रहीं। आयोजन कन्वीनर प्रो. रोशन लाल, को-कन्वीनर डॉ. रंदीप कौर और सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. रेनू कंबोज के मार्गदर्शन में हुआ।