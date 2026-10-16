Sirsa News: 20 तक वाहनों पर एचएसआरपी लगवाएं, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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पुलिस अधीक्षक (एसपी) जसलीन कौर के निर्देशानुसार बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। पुलिस ने वाहन चालकों से 20 अक्टूबर तक अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप एचएसआरपी लगवाने की अपील की है।पुलिस प्रवक्ता आनंद कुमार ने बताया कि एचएसआरपी वाहनों की पहचान को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे वाहनों की पहचान करने और यातायात नियमों की प्रभावी निगरानी में मदद मिलती है। वाहन चोरी तथा फर्जी नंबर प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने एचएसआरपी अनिवार्य की है।पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाने, यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क पर स्वयं और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है। एचएसआरपी लगवाकर वाहन चालक सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में पुलिस का सहयोग कर सकते हैं।नाकाबंदी के दौरान होगी जांचपुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान वाहनों के दस्तावेजों के साथ नंबर प्लेट की भी जांच की जाएगी। पुलिस यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक वाहन चालक और नागरिक का सामूहिक दायित्व है। यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम की जा सकती है।