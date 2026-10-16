Sirsa News: साइबर ठगी से बचाव के तरीके बताए

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साथ ही, साइबर अपराध से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने और ठगी का शिकार होने पर तत्काल शिकायत करने के प्रति जागरूक किया गया।चौकी प्रभारी लक्ष्मण राम ने बताया कि डिजिटल दौर में साइबर ठग बैंक अधिकारी बनकर, इनाम जीतने, नौकरी दिलाने या आकर्षक ऑफर का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वे लोगों से निजी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा, संदिग्ध लिंक भेजकर भी बैंक खातों से रकम निकाल ली जाती है। ऐसे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है।उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी के कहने पर मोबाइल में अनजान एप डाउनलोड न करें। अपना ओटीपी, एटीएम कार्ड का विवरण, बैंक खाते की जानकारी या अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें।उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता सबसे जरूरी हैं। छोटी-सी लापरवाही भी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। अभियान के माध्यम से जीआरपी पुलिस ने लोगों को स्वयं सतर्क रहने के साथ-साथ दूसरों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। इस अवसर पर जीआरपी पुलिस के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायतचौकी प्रभारी ने कहा कि साइबर ठगी का शिकार होने पर घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़ित को बिना देरी किए साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। समय पर शिकायत करने से ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही संबंधित बैंक को भी तुरंत सूचना देनी चाहिए ताकि संदिग्ध लेनदेन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।