Sirsa News: बिना एचएसआरपी और फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर होगी सख्ती

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पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीपक सहारन ने बताया कि यातायात थाना प्रभारी सहित सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस टीमें बिना एचएसआरपी, ढकी हुई, अस्पष्ट, फैंसी डिजाइन और अनधिकृत नंबर प्लेट लगे वाहनों की जांच करेंगी। साथ ही वाहन चालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा।एसपी ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन की पहचान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें मौजूद सुरक्षा कोड और लेजर सीरियल नंबर जैसे फीचर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की आशंका कम करते हैं। वहीं, फैंसी या अस्पष्ट नंबर प्लेट के कारण वाहन की पहचान करने में परेशानी होती है, जिसका फायदा आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग उठा सकते हैं।नियमों की अनदेखी न करने की अपील :उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि वह नियमों की अनदेखी न करें और अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाएं। वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। साथ ही वाहन की आरसी, वैध बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखें। एसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं बल्कि जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा मजबूत करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना भी है।