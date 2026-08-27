Sirsa News: रोडवेज की बसों में भाई के घर रवाना हुईं बहनें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज रात 12 बजे तक मिलेगा निशुल्क यात्रा का लाभसिरसा व डबवाली डिपो की करीब 217 बसें, सुरक्षा के लिए बस अड्डे पर तैनात रहीं महिला पुलिसफोटो 23,24,25,27,29,30संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। रक्षाबंधन के त्योहार पर वीरवार दोपहर 12 बजे के बाद महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा शुरू हो गई। काफी संख्या में महिलाएं सुबह 11 बजे ही बस अड्डे पर पहुंच गई। जैसे ही दोपहर के 12 बजे उन्होंने बसों में सवार होना शुरू कर दिया।सिरसा व डबवाली डिपो की करीब 217 बसें हैं। रक्षा बंधन पर महिला यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उसके अनुसार अतिरिक्त बसें चलाने की भी तैयारी की गई है। यातायात प्रबंधक रतन लाल ने बताया कि जिस रूट पर भी सवारियां अधिक होंगी। उस रूट पर बसों के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे।रतनलाल ने बताया कि सिरसा डिपो पर बसों के 12 बूथ हैं। यहां पर इंस्पेक्टर की तैनाती भी की गई है ताकि महिला यात्रियों को अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत उसका समाधान हो सके।वीरवार दोपहर 12 बजे से लेकर शुक्रवार रात 12 बजे तक रोडवेज की बसों में महिलाएं निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। 12 बजे तक महिलाओं की संख्या इतनी नहीं थी कि उन्हें सीट मिलने में कोई दिक्कत हुई हो।करनाल स्थित अपने मायके में जाने के लिए बस में सवार हुई वीना रानी ने बताया कि उन्हें न्यूज पेपर पढ़कर पता चला था कि सरकार ने रक्षा बंधन पर्व पर रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा शुरू की है। सरकार का ये कदम सराहनीय है। बस में ज्यादा भीड़ भी नहीं है।शुक्रवार सुबह बस स्टैंड पर ज्यादा भीड़ रहने की संभावनाजिले की अधिकांश महिलाओं का मायका जिले के विभिन्न रूटों पर पड़ने वाले गांव व हनुमानगढ़, हिसार और फतेहाबाद जिले में हैं। इसलिए वे शुक्रवार सुबह बसों में सवार होकर अपने मायके जाएंगी। उनके साथ 15 साल तक की उम्र के बच्चे भी मुफ्त यात्रा के दायरे में आएंगे।रूट टाइमिंग के हिसाब से बसों का हो रहा है संचालनयातायात प्रबंधक ने बताया कि सभी मुख्य रूटों पर हर 10 से 15 मिनट के बाद बस सर्विस मिलेगी। हिसार, रोहतक, दिल्ली, पानीपत और चंडीगढ़ रूट पर विशेष ध्यान जा रहा। रोटेशन और रूट टाइमिंग के हिसाब से ही बसों का संचालन किया जा रहा है। महिलाएं किसी भी रूट पर चलने वाली बस के संबंध में बस स्टैंड के पूछताछ केंद्र से भी जानकारी हासिल कर सकती हैं। जिले के हर लोकल रूट पर भी रोडवेज की बसें चल रही हैं।बस स्टैंड पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ीरक्षा बंधन पर्व को लेकर बस अड्डा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। महिला थाना पुलिस की तैनाती से महिलाओं को सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। महिला पुलिस महिलाओं को बस में पहले सवार करने के लिए बस के गेट के पास खड़ी रही। यात्री महिलाओं को महिला पुलिस का सहयोग हर तरह से मिला। महिलाओं से बस अड्डा परिसर में कोई स्नेचिंग की घटना न हो इसके लिए बस अड्डा चौकी पुलिस परिसर में गश्त कर रही है।