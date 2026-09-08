Sirsa News: सेवा संकल्प से 105 मरीजों में जगी आंखों की रोशनी की उम्मीद

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जांच के दौरान 105 मरीजों में सफेद मोतियाबिंद पाया गया जिन्हें निशुल्क ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। वहीं विजन केयर अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रोहित शर्मा ने 11 मरीजों के सफल ऑपरेशन किए। क्लब प्रधान गुरदीप कामरा ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आंखों की जांच से लेकर ऑपरेशन तक निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाना क्लब का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सेवा कार्यों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में ऐसे शिविरों को और व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा।शिविर में डिस्ट्रिक्ट 321ए-3 के गवर्नर संजय गांधी, वीडीजी-2 पुनीत बांसल, कैबिनेट सदस्य रवि मोंगा और जोन चेयरमैन आशीष मेहता विशेष रूप से पहुंचे। डबवाली के डीएसपी योगेश कटारिया ने भी शिविर में पहुंचकर क्लब की सेवा गतिविधियों की सराहना की।