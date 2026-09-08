Sirsa News: भ्रष्टाचार की जांच पर भाजपा पार्षदों ने उठाए सवाल

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पार्षदों ने आरोप लगाया कि मंगलवार को उन्हें उपायुक्त के पीए ने बुलाया, जबकि उपायुक्त छुट्टी पर थे। एक घंटे इंतजार के बाद पार्षदों ने जिलाध्यक्ष यतिंद्र सिंह को शिकायत की। पार्षद संजीव रातुसरिया ने जिलाध्यक्ष को बताया कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए उनकी शिकायत को मुख्यमंत्री के ग्रीवेंस में शामिल नहीं किया गया। रातुसरिया के अनुसार, इस मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। निष्पक्ष जांच होने पर कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें करोड़ों रुपये की गड़बड़ी हुई है। जिलाध्यक्ष ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि यह मामला मुख्यमंत्री के ग्रीवेंस में जरूर रखा जाएगा। संभव हो सका तो अन्य मामलों की सुनवाई से पहले इसकी सुनवाई होगी।भ्रष्टाचार का मामलाशहर में वर्ष 2024-25 में नई कॉलोनियां स्वीकृत की गई थीं। इन कॉलोनियों में करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए गए थे। पार्षदों ने अपने स्तर पर जांच की तो 30 से ज्यादा गलियों में भ्रष्टाचार सामने आया। इसमें करीब 30 करोड़ रुपये की गड़बड़ी हुई है।पूर्व में भी हुई थी शिकायतपार्षदों ने पूर्व में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत की थी। उस दौरान भी मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ ने कुछ क्षेत्रों की जांच की थी। बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पार्षदों के दोबारा विरोध जताने पर उपायुक्त के आदेशों पर सोमवार को एसडीओ ने फिर जांच की है। अधिकारी और पार्षद अब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।