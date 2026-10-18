फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Roadways employees have been waiting for LTC for 4 years

Sirsa News: दशहरा महोत्सव 20 को, 60 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन

Sun, 18 Oct 2026 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Roadways employees have been waiting for LTC for 4 years
फोटो - रानियां09  निर्माणाधीन पुतले की फोटो। - फोटो : सांकेतिक
रानियां। दशमेश युवा क्लब की ओर से 20 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। फिरोजाबाद रोड स्थित पाम ग्रीन कॉलोनी के दशहरा मैदान में 60 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और दिल्ली से आए कारीगर पुतले को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार रावण के सिर आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
विज्ञापन

कार्यक्रम में समाजसेवी अनूप गर्ग और पूर्व नगर पार्षद दीपक गाबा मुख्य अतिथि होंगे। आयोजकों के अनुसार मंगलवार शाम 5:45 बजे पंडितों की उपस्थिति में हवन और मंत्रोच्चारण के बाद रावण दहन किया जाएगा।
विज्ञापन

महोत्सव से पहले भगवान श्रीराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें हनुमान और रावण की झांकियां शामिल होंगी। शोभायात्रा मेन बाजार, नाकोड़ा बाजार, भगत सिंह चौक, जीवननगर मार्ग, बस स्टैंड और अनाज मंडी से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

दशमेश युवा क्लब की ओर से पुलिस थाने के सामने स्थित मैदान में 23वीं रामलीला का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें कलाकार विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का मंचन कर रहे हैं। रामलीला देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं।

इस अवसर पर क्लब प्रधान बब्बू राई, निशान सिंह, कुलवंत मास्टर, उपप्रधान गुरमेल सिंह, अमन बांसल, जसबीर सिंह बुक, गुरदीप सिंह, स्वर्ण सिंह, राजू बांसल, बग्ग सिंह, गुरमीत सिंह, रिंकू सिंह, संदीप, होशियार सिंह और सुखा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed