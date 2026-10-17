Sirsa News: चंडीगढ़िया मोहल्ले में 23 घर खंगाले

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डॉग स्क्वॉयड की मदद से सुबह 5 से 9 बजे तक करीब चार घंटे चली कार्रवाई के दौरान नशा तस्करी में संलिप्त बताए जा रहे 23 घरों की तलाशी ली गई। पुलिस ने संबंधित घरों के साथ आसपास के क्षेत्रों की भी जांच की।पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीपक सहारन ने बताया कि डीएसपी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की चार टीमों ने अभियान चलाया। इस दौरान डॉग स्क्वॉयड की सहायता से संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेकर नशे से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई।एसपी ने कहा कि जिला पुलिस नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग और सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस का उद्देश्य नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से बचाना भी है। इसके लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है।अपील-बिना किसी डर के पुलिस को सूचित करेंसहारन ने लोगों से अपील की कि आसपास नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त की जानकारी मिलने पर बिना किसी डर के पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग से नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।