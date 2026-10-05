Sirsa News: फीस बढ़ोतरी और हॉस्टल की बदहाली के खिलाफ सीडीएलयू में प्रदर्शन, बाहरी प्रवेश पर रोक की मांग

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परिषद ने मेस में वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्क यानी एक्स्ट्रा डाइट की समीक्षा कर पारदर्शी दर तय करने की मांग की। छात्रावास और कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता और शुद्धता सुनिश्चित करने की बात भी कही। अभाविप ने री-इवैल्यूएशन फीस की व्यवस्था में बदलाव की मांग की।इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ने या मूल्यांकनकर्ता की गलती सामने आने पर विद्यार्थी की फीस वापस की जाए। कई बार री-अपीयर आने के बाद पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ जाते हैं। ऐसे में व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है।परिषद ने परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने और मार्किंग व डाटा संबंधी त्रुटियां दूर करने की मांग की। कहा कि परिणाम में देरी से विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई प्रभावित होती है। कोर्स फीस पर नियंत्रण, विद्यार्थी हितैषी फीस संरचना और छात्रवृत्ति समय पर जारी करने की मांग भी रखी गई।अभाविप ने छात्रावास छोड़ने के बाद सिक्योरिटी राशि समय पर लौटाने की मांग की। नलों में करंट आने की समस्या दूर करने और विद्युत सुरक्षा की जांच कराने को कहा। खराब वाटर कूलर, आरओ सिस्टम और वाशिंग मशीनों की मरम्मत की मांग भी उठाई। परिषद ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक और प्रवेश द्वारों पर पहचान-पत्र की जांच अनिवार्य करने की मांग की। कक्षाओं, छात्रावासों और शौचालयों की नियमित सफाई पर भी जोर दिया।मांग-पत्र में पुस्तकालय आईडी कार्ड की समस्या दूर करने की मांग की गई। खेल परिसर के रखरखाव, मैदानों की स्थिति सुधारने और खिलाड़ियों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही गई। सुनील शास्त्री और मोहित बिश्नोई ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर दिशा चावला, कुमारी ममता, कुमारी तनु, राहुल, साहिल, शुभम नेहरा, प्रिंस लांबा, निरंजन लांबा, दिपांशु माैजूद रहे।