Sirsa News: पृथ्वी चाहर चौथी बार बने रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रधान, 86 वोट से जीते

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- 216 में से 214 कर्मचारियों ने किया मतदान, छह में से चार पदों पर सर्वसम्मति से हुआ चयनसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। सर्व कर्मचारी संघ से संबद्ध हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन रजि. के सिरसा डिपो में वीरवार को पदाधिकारियों के चुनाव संपन्न हुए। कुल 216 मतदाताओं में से 214 कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छह पदों के लिए हुए इन चुनावों में कुछ पदों पर मुकाबला हुआ जबकि कुछ पर सर्वसम्मति से चयन किया गया।प्रधान पद के लिए पृथ्वी सिंह चाहर और रामचंद्र झोरड़ के बीच सीधा मुकाबला रहा। मतगणना के बाद पृथ्वी सिंह चाहर ने 150 वोट हासिल कर 86 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। यह उनकी चौथी बार प्रधान पद की जिम्मेदारी है।सचिव पद के लिए राजेश कुमार और सत्यपाल सिंह आमने-सामने रहे। सत्यपाल ने 133 वोट प्राप्त कर 54 वोट के अंतर से जीत हासिल की। उपप्रधान पद के लिए मोहित और संतलाल के बीच भी मुकाबला हुआ। चुनाव प्रक्रिया शिव कुमार श्योराण की देखरेख में संपन्न हुई।सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारीयूनियन के कुछ पदों पर पहले ही सहमति बन गई थी। कोषाध्यक्ष पद पर कृष्ण माचरा को सर्वसम्मति से चुना गया। सह सचिव पद पर कुंदन का चयन हुआ। ऑडिटर पद पर रोहतास झोरड़ को भी सर्वसम्मति से चुना गया। इन पदों के लिए मतदान नहीं कराया गया।