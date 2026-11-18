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शिविर - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में आमजन की शिकायतों के लिए जनसुनवाई शिविर सुबह 10 बजे

शिविर - टोहाना के पुराने डीएसपी कार्यालय में आमजन की शिकायतों के लिए जनसुनवाई शिविर दोपहर 12 बजे



धरना

रोष - फतेहाबाद के लघुसचिवालय के बाहर नहरी पानी को लेकर किसानों का धरना सुबह 9 बजे



खेल



प्रतियोगिता - फतेहाबाद के सेक्टर 10 में सुंदर नगर कमेटी की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 8 बजे





महाेत्सव

कार्यक्रम - फतेहाबाद के राजकीय महिला महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव सुबह 10 बजे

जन सुनवाई