विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीआईए ऐलनाबाद प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि 16 नवंबर को ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 10 में देवीलाल चौक के नजदीक घी और रिफाइंड के थोक विक्रेता राजेश कुमार के साथ वारदात हुई थी। दो युवकों ने हथियारों के बल पर उसे डराकर 2300 रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर उसे चोटें भी पहुंचाईं और फरार हो गए।शिकायत के आधार पर थाना ऐलनाबाद में लूट और छीना-झपटी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीआईए टीम ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर भट्टू कलां क्षेत्र से अमन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि वारदात की योजना राजेश कुमार के पूर्व मुनीम रोहित ने बनाई थी।रोहित ऐलनाबाद के वार्ड नंबर दो का निवासी है। वह पिछले चार-पांच साल से अमन के संपर्क में था। दोनों ने मिलकर व्यापारी से मोटी रकम लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार रोहित की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने अमन को बुधवार दोपहर अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।