Sirsa News: हेरोइन तस्करी मामले में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

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डबवाली। डबवाली पुलिस ने 7.310 ग्राम हेरोइन तस्करी मामले में फरार चल रहे मुख्य सप्लायर बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक योगेश कटारिया के नेतृत्व में हुई।पुलिस प्रवक्ता आनंद कुमार ने बताया कि 14 नवंबर 2026 को एएनसी स्टाफ ने प्रीतपाल सिंह को 7.310 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। प्रीतपाल से गहन पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर बलजिंदर सिंह की पहचान हुई।आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नशे के अवैध धंधे में शामिल लोगों पर लगातार नजर रख रही है। अवैध कमाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।