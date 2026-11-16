Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 16 Nov 2026 11:52 PM IST
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शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
महा शिवपुराण कथा : डबवाली संस्था सनातन धर्म प्रचार मंडल की ओर से सात दिवसीय संगीतमयी महा शिवपुराण कथा शाम सात बजे।
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योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
महा शिवपुराण कथा : डबवाली संस्था सनातन धर्म प्रचार मंडल की ओर से सात दिवसीय संगीतमयी महा शिवपुराण कथा शाम सात बजे।