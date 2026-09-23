Sirsa News: अज्ञात शख्स ने ठगे 1.22 लाख, प्राथमिकी दर्ज

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सिरसा। डबवाली रोड क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शिकायतकर्ता के अनुसार, अगस्त माह से 3 सितंबर के बीच वह एक अज्ञात व्यक्ति की बातों में आ गया। उसने उस व्यक्ति के बताए बैंक खाते में अलग-अलग माध्यम से करीब एक लाख 22 हजार रुपये जमा करा दिए।बाद में उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अज्ञात आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।