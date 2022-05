{"_id":"6282c487e1e7ae066319448c","slug":"formation-of-academic-bank-of-credit-for-college-students","type":"story","status":"publish","title_hn":"नई व्यवस्था: एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन, अब माइग्रेशन की माथापच्ची खत्म, यूजीसी ने जारी किए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भूपेंद्र पंवार, संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 May 2022 03:09 AM IST