फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   fmb portal will open upto 27 september

Sirsa News: 27 सितंबर तक खुला रहेगा एमएफएमबी पोर्टल

Sun, 20 Sep 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 20 Sep 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
fmb portal will open upto 27 september
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। खरीफ 2026 की फसलों के पंजीकरण से वंचित किसानों हेतु मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर दोबारा सुविधा शुरू हुई। 31 जुलाई 2026 तक पंजीकरण से वंचित किसान अब 21 से 27 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। पंजीकरण के लिए किसानों को एसडीओ (सिविल) या एसडीएम कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन में जमीन का विवरण, खेवट नंबर, खसरा नंबर और खेती का क्षेत्रफल दर्ज करना अनिवार्य है। अधिकारी आवेदन मिलने पर दावे की जांच अधिकतम तीन दिन में कराएंगे। दावा सही पाए जाने पर फसल का विवरण पोर्टल पर दर्ज होगा। इससे किसान सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। खरीफ 2026 के लिए पहले से पंजीकृत जमीन या फसल का दोबारा पंजीकरण नहीं होगा। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत अवरुद्ध जमीन वाले किसान पात्र नहीं होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed