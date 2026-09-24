Sirsa News: फसल पंजीकरण की उलझन में किसान, दफ्तरों के काट रहे चक्कर, बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर औलख ने उठाया मुद्दा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 24 Sep 2026 08:43 PM IST
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कालांवाली। फसल पंजीकरण में आ रही दिक्कतों को लेकर किसानों ने कालांवाली एसडीएम कार्यालय में रोष जताया। बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने किसानों की समस्याएं उठाईं। उन्होंने कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण किसान परेशान हैं। हरियाणा में फसल खरीद के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल का उपयोग होता है।
औलख ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक पंजीकरण से वंचित किसानों के लिए 11 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया गया था। उनके अनुसार 21 से 27 सितंबर तक पोर्टल खोलने के बजाय एसडीएम कार्यालयों में आवेदन लिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 24 सितंबर दोपहर तक कालांवाली एसडीएम कार्यालय में करीब 1100 किसानों के आवेदन प्राप्त हो चुके थे। इनमें से करीब 160 किसानों का ही पंजीकरण हो पाया था। उनका दावा है कि सैकड़ों किसान 21 सितंबर से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
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औलख ने कहा कि उन्होंने उपायुक्त सिरसा से भी इस मामले में बात की है। उन्हें सभी प्राप्त आवेदनों का पंजीकरण करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि किसान पकी फसल संभालने के साथ पंजीकरण और खाद के लिए कतारों में लग रहे हैं। प्रशासन लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करे और पात्र किसानों की फसल का पंजीकरण सुनिश्चित करे।
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औलख ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक पंजीकरण से वंचित किसानों के लिए 11 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया गया था। उनके अनुसार 21 से 27 सितंबर तक पोर्टल खोलने के बजाय एसडीएम कार्यालयों में आवेदन लिए जा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि 24 सितंबर दोपहर तक कालांवाली एसडीएम कार्यालय में करीब 1100 किसानों के आवेदन प्राप्त हो चुके थे। इनमें से करीब 160 किसानों का ही पंजीकरण हो पाया था। उनका दावा है कि सैकड़ों किसान 21 सितंबर से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
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औलख ने कहा कि उन्होंने उपायुक्त सिरसा से भी इस मामले में बात की है। उन्हें सभी प्राप्त आवेदनों का पंजीकरण करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि किसान पकी फसल संभालने के साथ पंजीकरण और खाद के लिए कतारों में लग रहे हैं। प्रशासन लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करे और पात्र किसानों की फसल का पंजीकरण सुनिश्चित करे।