Sirsa News: रात के सफर में न हो खतरे की आहट, कांग्रेस नेता मुकेश प्रजापति बोले-स्लीपर बसों की हो गहन जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 24 Sep 2026 08:47 PM IST
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सिरसा। देशभर में हाल में बसों में आग लगने और सड़क हादसों में यात्रियों की मौत की घटनाओं पर युवा कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी मुकेश प्रजापति ने दुख जताया। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार से यात्री सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की।
मुकेश प्रजापति ने कहा कि सिरसा बाईपास, सिरसा रोड और बस स्टैंड क्षेत्र से रात में दिल्ली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न रूटों पर दर्जनों स्लीपर कोच बसें गुजरती हैं। इनकी तकनीकी स्थिति और दस्तावेजों की गहन जांच जरूरी है।
उन्होंने दावा किया कि कई निजी स्लीपर बसों में आपातकालीन खिड़कियां उचित स्थिति में नहीं होतीं। अग्निशामक यंत्र भी कई बार चालू हालत में नहीं मिलते। कुछ बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों के साथ ज्वलनशील सामान और माल ढोने की शिकायतें भी सामने आती हैं।
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उन्होंने कहा कि बिना वैध परमिट, फिटनेस या यात्री सुरक्षा नियमों के संचालित बसें यात्रियों की जान को जोखिम में डालती हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हालिया स्लीपर कोच हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने सिरसा और फतेहाबाद मार्गों पर विशेष जांच की मांग की।
उन्होंने सिरसा बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीए व पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर रात में अचानक जांच अभियान चलाने की मांग की। बिना फिटनेस, परमिट या क्षमता से अधिक यात्रियों वाली बसों पर कार्रवाई और बस स्टैंड व बाईपास पर प्रकाश, सुरक्षा कर्मियों तथा निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।
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मुकेश प्रजापति ने कहा कि सिरसा बाईपास, सिरसा रोड और बस स्टैंड क्षेत्र से रात में दिल्ली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न रूटों पर दर्जनों स्लीपर कोच बसें गुजरती हैं। इनकी तकनीकी स्थिति और दस्तावेजों की गहन जांच जरूरी है।
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उन्होंने दावा किया कि कई निजी स्लीपर बसों में आपातकालीन खिड़कियां उचित स्थिति में नहीं होतीं। अग्निशामक यंत्र भी कई बार चालू हालत में नहीं मिलते। कुछ बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों के साथ ज्वलनशील सामान और माल ढोने की शिकायतें भी सामने आती हैं।
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उन्होंने कहा कि बिना वैध परमिट, फिटनेस या यात्री सुरक्षा नियमों के संचालित बसें यात्रियों की जान को जोखिम में डालती हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हालिया स्लीपर कोच हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने सिरसा और फतेहाबाद मार्गों पर विशेष जांच की मांग की।
उन्होंने सिरसा बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीए व पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर रात में अचानक जांच अभियान चलाने की मांग की। बिना फिटनेस, परमिट या क्षमता से अधिक यात्रियों वाली बसों पर कार्रवाई और बस स्टैंड व बाईपास पर प्रकाश, सुरक्षा कर्मियों तथा निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।